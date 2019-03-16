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Zonguldak’tan Van’daki Mehmetçiğe sevgi eli

Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, Van’ın Bahçesaray ilçesinde vatani görevini yapan asker ağabeylerini unutmadı.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:07
Zonguldak’tan Van’daki Mehmetçiğe sevgi eli

Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, Van’ın Bahçesaray ilçesinde vatani görevini yapan asker ağabeylerini unutmadı.


Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, ülkenin en soğuk ve karlı yerlerinden biri olan Van’ın Bahçesaray ilçesinde vatani görevini yapan asker ağabeylerini unutmadı. Bu soğuk havalarda vatan nöbeti tutan ağabeylerine elleriyle ördükleri atkı ve bereler ile teşekkür mektubu gönderdiler. Hediyeleri teslim alan Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı personeli;“Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bekası için teröristle olan mücadelemiz azim ve kararlılıkla aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Zonguldak’ta Bulunan Sevgi Evlerinde kalan kardeşlerimiz bu soğuk havalarda sınırda görev yapan biz asker ağabeylerini unutmayarak gönderdikleri bu hediyeler bizleri çok duygulandırdı.Kardeşlerimiz tarafından hatırlanmış olmak bizlere müthiş bir moral vermiştir, kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dediler.


Vatanın bölünmez bütünlüğü için her daim en zor koşullarda bile görevi başında olan Mehmetçikler, ülke savunmasında görev yaparkenkendilerine gönderilen hediyelerden son derece memnun kalan ve gönderilen mektupları okuyan askerler duygusal anlar yaşadı. Zonguldaklı öğrencilerin bu jestine karşılık Bahçesaray ilçe Jandarma Komutanlığı personeli de öğrencilere çeşitli hediyeler göndererek, mektuplarına karşılık teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:07
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