0553 313 94 23

Zonguldak’tan geldi Karasu’da boğuldu

Zonguldak’tan 5 arkadaşıyla birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesinde tatile gelen bir kişi denizde rip akıntısına kapılarak boğuldu.

06 Haziran 2019 Perşembe 11:50
Zonguldak’tan geldi Karasu’da boğuldu

Zonguldak’tan 5 arkadaşıyla birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesinde tatile gelen bir kişi denizde rip akıntısına kapılarak boğuldu.


Edinilen bilgilere göre, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Zonguldak’tan arkadaşlarıyla birlikte Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Zonguldak’tan arkadaşlarıyla birlikte Karasu ilçesine tatile gelen Şevki Kalıntaş, geceyi 5 arkadaşıyla birlikte sahilde geçirdi. Sabah 07:30 sularında denize giren ve bir süre yüzmeye devam eden Kalıntaş, rip akıntısına kapılıp suda batmaya başlayınca cankurtaran görevlileri tarafından müdahale edilerek sudan çıkarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Şevki Kalıntaş’a ilk müdahaleyi yapmasının ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı. Kalıntaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seri katil Alman hemşireye ömür boyu hapis
    1. Seri katil Alman hemşireye ömür boyu..
    2. Hangi markette hangi ürünlerde indirim..
    3. Onursuz LGBT'liler 'onur yürüyüşü'..
    4. Hafif ticari araç kaldırıma çıktı
    5. Beşiktaş’ta bayramlaşma yapıldı
    6. Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni..
    7. Başkan Tütüncü’den Ramazan’da yaşlı..
    8. Keçiören’de belediye temizlik aracı..
    9. Sahilde üzücü görüntüye şemsiyeli..
    10. Rakamlar açıklandı! Elektronik..
    11. Arkadaşları fark etti, son anda..
    12. Alev alev yanan fabrikada söndürme..
    13. Domates ihracatından 603 milyon..
    14. Dolar da tatile çıktı
    15. Jandarmadan gece gündüz bayram denetimi
    16. Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar uyarısı
    17. İş kurmak isteyen ‘mahkumlar’ı..
    18. Özel okul ücretleri son dakika 2019 -..
    19. Endonezya 17 kayıp mürettebatı arıyor
    20. Konak’ın parkları yenileniyor
    21. Fenerbahçe Kulübünde bayramlaşma
    22. Dondurmayı mutlaka su ile tüketin
    23. Trump’tan Çin’e gümrük tarifelerini..
    24. GRAFİKLİ - Emre Belözoğlu A Milli..
    25. Karşıyaka’dan 9 farklı branşta spor..
    26. Gürcistan'da helikopter düştü: 3 ölü
    27. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!..
    28. Otomobil refüje çarptı! 3 kişi yaralı
    29. E. Yeni Malatyaspor’da Hamza Hamzaoğlu..
    30. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Van Gölü..
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi