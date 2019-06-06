Zonguldak’tan geldi Karasu’da boğuldu

Zonguldak’tan 5 arkadaşıyla birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesinde tatile gelen bir kişi denizde rip akıntısına kapılarak boğuldu.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Zonguldak’tan arkadaşlarıyla birlikte Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Zonguldak’tan arkadaşlarıyla birlikte Karasu ilçesine tatile gelen Şevki Kalıntaş, geceyi 5 arkadaşıyla birlikte sahilde geçirdi. Sabah 07:30 sularında denize giren ve bir süre yüzmeye devam eden Kalıntaş, rip akıntısına kapılıp suda batmaya başlayınca cankurtaran görevlileri tarafından müdahale edilerek sudan çıkarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Şevki Kalıntaş’a ilk müdahaleyi yapmasının ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı. Kalıntaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.