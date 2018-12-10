Zonguldak'taki tefecilik operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde "tefecilik" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Alaplı Adliyesi'ne sevk edildi.

- Olay



Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Aralık'ta, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde "tefecilik" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 3'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 25 milyon lira değerinde çek-senet, tapular ve 80 bin lira değerinde ziynet eşyasının yanı sıra borçlu kişilerin bilgilerinin bulunduğu ajanda ile ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.



Operasyonda ayrıca, bir evde çelik kasa içerisine konulan kavanozda saklanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu değerlendirilen mendilin yanı sıra örgütün kapatılan gazetesinin dağıttığı kitaplar da bulunmuş, ekiplerin bunun üzerine soruşturmayı, şüphelilerin örgütün mali kaynaklarından olabileceği yönünde genişlettiği öğrenilmişti.



