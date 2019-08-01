0553 313 94 23

Zonguldak'taki maden ocağında göçük

Özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Alper Kıransoy'un cenazesi defnedildi- Kıransoy'un, iki ay önce erken terhisle askerden geldiği ve maden ocağında 10 gün önce işe başladığı öğrenildi

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:48
Zonguldak'taki maden ocağında göçük

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden işçisinin cenazesi toprağa verildi.

Kırat Mahallesi Kocaosman mevkisinde özel bir maden ocağında, dün galeri açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Alper Kıransoy'un (21) cenazesi yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kemerbaca Hz. Hamza Camisi'ne getirildi.

Burada, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından helallik alındı.

Kıransoy'un cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Kıransoy'un yakınlarının yanı sıra AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, siyasi parti ve sendika temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Kıransoy'un, iki ay önce erken terhisle askerden geldiği ve maden ocağında 10 gün önce işe başladığı öğrenildi.

- Olay

Kırat Mahallesi Kocaosman mevkisinde, dün özel bir maden ocağında galeri açma çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluşmuş, göçükte Alper ve Volkan Kıransoy (32) ile Mehmet Demirkurt (32) mahsur kalmıştı.

Mesai arkadaşları tarafından yaralı olarak kurtarılan işçilerden Alper Kıransoy, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:48
  1. Alper Kıransoy
  2. cenaze
  3. Göçük
  4. Madenci
  5. Zonguldak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurbanlıklar firar etti
    1. Kurbanlıklar firar etti
    2. Hindistan'da bir çocuğun alt..
    3. Yunanistan karıştı! Gözaltılar var
    4. Kartal'da kadın cinayeti! Bacakları..
    5. Yıldızların altında yazlık sinema keyfi
    6. FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası
    7. Kuru saçları olanlar dikkat! Bu maske..
    8. AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci,..
    9. Camiye gelen çocuklar Masal Park..
    10. Hakimlik savcılık mülakat sonuçları ne..
    11. Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı
    12. Başkan Altay: “Çocuklarımızı geleceğin..
    13. GTO’nun Temmuz ayı meclis toplantısı..
    14. Balçıkhisarlı minik çocuklar için gezi..
    15. Baskonia Vitoria-Gasteiz, Nik..
    16. Fikret Orman'ın basın toplantısı (1)
    17. Akçakoca'da selde denize sürüklenen..
    18. Çin Havayolu Sichuan Airlines,..
    19. Evcil hayvanları için öğle saatlerine..
    20. Zilhicce ayı ne zaman? Zilhiccenin..
    21. Hakkı Öznur'dan AYM'ye sert tepki:..
    22. CHP Grup Başkanvekili Özkoç’tan..
    23. Ev sahipleri dikkat! Son gün 1 Ocak 2020
    24. Hatay'da restoranda gaz sızıntısı..
    25. Şehit Kaymakam Safitürk'ün "hayalini..
    26. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in..
    27. Genç müzisyen otel odasında ölü bulundu
    28. Almanya’da kılıçlı cinayet
    29. Çanakkale’de 28 düzensiz göçmen..
    30. İran ile BAE sınır güvenliği konusunda..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'