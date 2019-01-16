0553 313 94 23

Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili davada mütalaa

Kozlu Müessesesi maden ocağında 7 Ocak 2013'te metan gazı püskürmesi sonucu 8 kişinin öldüğü, 8 kişinin gazdan etkilendiği iş kazasıyla ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi - Cumhuriyet savcısı, kazada kusuru bulunduğu gerekçesiyle 5 sanığın, 2 ila 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını talep etti

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:38
Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili davada mütalaa

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi maden ocağında, 7 Ocak 2013'te metan gazı püskürmesi sonucu 8 kişinin öldüğü, 8 kişinin gazdan etkilendiği iş kazasıyla ilgili görülen davada mütalaa verildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan 10 sanıktan 2'si, müşteki aileler ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, Bülent Ecevit Üniversitesi bilirkişi heyetinden istenen ek görüş raporu okundu.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan 5'inin kazada kusuru bulunduğu gerekçesiyle 2 ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını istedi.

Yapılan incelemeler sonucu olayın yaşandığı gün sanıklardan 3'ünün asli, 2'sinin ise tali kusurlu olduğunu belirtilen mütalaada, şunlar kaydedildi:

"Dosya kapsamına göre STAR A.Ş. yetkililerinin, sözleşmede bulunmasına rağmen teknik nezaretçi görevlendirmedikleri, bu açığın TTK tarafından kapatıldığı, iş güvenliği uzmanı bulundurmadıkları, sondaj çalışmalarının yetersiz olduğu ve ateşleme sırasında olay mahallinde en fazla üç personel bulundurulması gerekirken çok sayıda işçinin bulundurulması suretiyle neticenin meydana gelmesinde veya neticenin ağırlaşmasında kusurlu oldukları sabittir. Buna göre STAR A.Ş işveren vekili Genel Müdür Şafak Sırrı Demirel ve Genel Müdür Yardımcısı İlal Köksal ile proje sorumlusu Ersin Koparan'ın asli kusurlu oldukları; kazanın olduğu dönem Kozlu Müessese Müdürü olan Kazım Eroğlu ve müdür yardımcısı Nurettin Yılmaz'ın denetim görevlerini yerine getirmedikleri için tali kusurlu oldukları anlaşılmıştır."

Cumhuriyet savcısı, 5 sanığın ise olayla ilgili kusurları bulunmadığından beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve müşteki avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

Kazada ölen madencilerin yakınlarının avukatı Murat Kemal Gündüz, duruşma çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, iş kazasıyla ilgili 10 sanığa kamu davası açıldığını anımsatarak, "Bugün cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Savcı, STAR A.Ş'nin 3 yetkilisi ile TTK'dan da 2 kişiye ceza istedi. Ayrıca 5 sanığın beraatini istedi. Beş sanığın beraatini istemesi usule uygun değildir. Bir daha ki duruşmaya beyanlarımızı sunacağız." ifadesini kullandı.

- Olay

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında, 7 Ocak 2013'te özel firmanın galeri açma işini yürüttüğü eksi 630 kodunda metan püskürmesi sonucu yaşamını yitiren 5 işçinin cesedine ulaşılmış, göçük altında kalan 3 madenciden 2'sinin cesedi, 11 Ocak'ta, diğerininki ise 12 Ocak'ta çıkarılmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 10 sanık hakkında "taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:38
  1. dava
  2. İş kazası
  3. Kozlu Müessesesi
  4. Maden ocağı
  5. metan gazı püskürmesi
  6. TTK
  7. Türkiye Taşkömürü Kurumu
  8. Zonguldak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sokakta yaşayan yaşlı adama zabıta ekipleri sahip çıktı
    1. Sokakta yaşayan yaşlı adama zabıta..
    2. Sarı yeleklilerden Google protestosu
    3. 31 yıl önce şehit olan Ali Türk için..
    4. Rıdvan Karakayalı kimdir? | CHP İzmir..
    5. Trabzon'da fırtına
    6. Kar sürgünleri ulaşımı olumsuz etkiliyor
    7. Malatya'da aranan kişilere yönelik..
    8. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı..
    9. GÜNCELLEME - Hırsızlıkta kullandıkları..
    10. Şanlıurfa'da sınav jokeri operasyonu!..
    11. Taner Toraman kimdir? | CHP Kars..
    12. DHKP-C'nin haraç çetesi çökertildi! 4..
    13. Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine..
    14. Edirne'de ormanlık alanda kesik kol..
    15. İŞKUR kura çekimi sonuçları açıklandı!..
    16. CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan..
    17. Muğla'da ayıların arı kovanlarını..
    18. Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili..
    19. Veysi Aghan kimdir? | CHP Diyarbakır..
    20. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın