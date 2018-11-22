THY- Euroleague
0553 313 94 23

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar

Meslekten ihraç edilen 21 eski akademisyenin yargılandığı davada, sanıklardan 4'ü, 5 ile 10 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı - Tutuklu 1 sanığı adli kontrol şartıyla tahliye eden mahkeme, biri tutuklu 17 sanığın ise dosyasını ayırdı

22 Kasım 2018 Perşembe 19:12
Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 21 eski akademisyenin yargılandığı davada karar açıklandı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ziyaeddin Aktop, Tacettin Örnek ve Metin Işık ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Son savunmalarını yapan 5 sanık, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanıklardan Ziyaeddin Aktop'a 10 yıl, Metin Işık'a 5 yıl 10 ay, tutuksuz sanıklar Fırat Uygur'a 6 yıl 3 ay ve Tarık Elri'ye 5 yıl hapis cezası verdi, bu 4 sanığın üzerilerine atılı diğer suçlardan da beraatine hükmetti.

Sanık Metin Işık, tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tacettin Örnek'in de aralarında bulunduğu 17 sanığın ise dosyalarını ayırdı.

İddianamede, aralarında eski rektör yardımcısı ve dekanın da bulunduğu meslekten ihraç edilen 21 akademisyenin, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlamalarıyla ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.



Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 19:12
  1. Bülent Ecevit Üniversitesi
  2. FETÖ/PDY
  3. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması
  4. Zonguldak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına hazır
    1. Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına..
    2. Kılıçlar çekildi! Çin'den ABD'ye çok..
    3. Moskova'da "Türk Kültürü Günü" yapıldı
    4. Deniz suyunu ilaç diye satıyorlar
    5. Mühimmat faciası raporu yayınlandı!
    6. Bakü'de 4. Uluslararası Gayrimenkul ve..
    7. UEFA Başkanı Ceferin, Uluslar..
    8. Karadağ'dan yabancı yatırımcılara..
    9. Açıklama geldi! Deniz seferleri iptal..
    10. Kerem Tunçeri'den Wilbekin açıklaması
    11. Hakkari üs bölgesindeki patlamanın..
    12. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca,..
    13. Beyin kanaması geçiren doktor, yaşam..
    14. MSB: (Süngütepe'deki patlama) Mermi..
    15. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk..
    16. Evlilikte muhabbet çok önemli
    17. İsrail suikast ile tehdit etti!
    18. Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davası
    19. Haftanın MVP'si Shved
    20. Magnezyum eksikliği bakın neler yapıyor
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı