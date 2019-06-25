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Zonguldak'taki FETÖ'nün darbe girişimi davasında mütalaa

Karadeniz Bölge Komutanlığında görevliyken meslekten ihraç edilen subay ve astsubay rütbesindeki tutuksuz 19 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı- Mütalaada, 4 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

25 Haziran 2019 Salı 16:26
Zonguldak'taki FETÖ'nün darbe girişimi davasında mütalaa

ZONGULDAK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan subay ve astsubay rütbesindeki tutuksuz 19 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 18 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 4 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı ayrıca, 16 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına son savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Karadeniz Bölge Komutanlığında görevliyken meslekten ihraç edilen, subay ve astsubay 19 askeri personel hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.


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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:26
  1. asker
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. yargılanma
  4. Zonguldak

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