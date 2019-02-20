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Zonguldak'taki cinayet davası

Balkonda otururken başından ve göğsünden vurulan kişinin ölümüyle ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:41
Zonguldak'taki cinayet davası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, balkonda otururken silahla başından ve göğsünden vurulan kişinin ölümüyle ilgili tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cafer K. ile hayatını kaybeden Metin Şahin'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Cafer K, ifadesinde uzun yıllardır tanıdığı Şahin ile balkonda alkol aldıklarını belirterek, "Geç saatlerde alkolün de etkisiyle aramızda tartışma çıktı. Daha önce satın aldığım arazi için Metin aracılık etmişti. Aracı olduğu için komisyon istedi. Ben de param olmadığını ve veremeyeceğimi söyledim. Tartıştık, masadaki silahı almak istedi. Ben de masadaki silahı aldım ve ateş ettim. Sonra olayın etkisiyle kaçtım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, avukatların beyanlarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

- Olay

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ören Yeni Mahalle'de 4 Şubat 2018'de arkadaşıyla evinin balkonunda oturduğu sırada silahla başından ve göğsünden vurulan Metin Şahin, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ekipler, Şahin'in balkonda oturduğu arkadaşı Cafer K. ile olay yerine yakın mesafede bulunan F.K. isimli şahsı gözaltına almış, Cafer K. tutuklanmış, F.K. ise serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:41
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  5. Zonguldak

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