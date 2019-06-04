Zonguldak'taki bıçaklı kavga Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın cinayet zanlısı tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı. Dün yolda yürürken karşılaştığı Metin Alagözoğulları'nı (48) alacak verecek meselesinden çıkan kavga sonucu bıçakla öldürdüğü öne sürülen Sabahatdin K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kozlu ilçesinde dün, Sabahatdin K. ile yolda yürürken karşılaştığı Metin Alagözoğulları arasında alacak verecek meselesinden kavga çıkmış, Sabahatdin K. yanında bulunan bıçakla Alagözoğulları'nı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Metin Alagözoğulları, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.