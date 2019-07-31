Zonguldak'taki bıçakla yaralama Ereğli ilçesindeki olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. Uzunçayır Mahallesi Harmanlar Sokak'ta İsmail B'nin (47) bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan Atilla A. (45), eşi Ayla A. (43) ve oğulları Samet A'nın (18) işlemleri tamamlandı. Samet A, emniyetteki sorgusunun ardından salıverilirken, Atilla ve Ayla A. sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden Ayla A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla salıverildi. Bu arada İsmail B'nin, Ayla A. ile gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla baba ve oğlu tarafından çıkan tartışmada darbedildiği, bıçaklama olayının ise Ayla A. tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Ayla A'nın, emniyetteki ifadesinde, gönül ilişkisi yaşadığı İsmail B'nin durumu inkar etmesi üzerine bıçakla yaraladığını ileri sürdüğü belirtildi. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail B'nin hayati tehlikesi sürüyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.