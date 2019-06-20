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Zonguldak’ta yollar sular altında kaldı

Zonguldak’ta gece saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

20 Haziran 2019 Perşembe 08:48
Zonguldak’ta yollar sular altında kaldı

Zonguldak’ta gece saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kozlu Sahil Yolu’nda su baskını dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşadı.


Zonguldak’ta gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle gece su baskınları yaşandı. Kent merkezi ve Kozlu ilçesinde ekipler alarma geçti. Zonguldak-Kozlu sahil yolu başta olmak üzere birçok yol sular altında kaldı.


Kozlu Sahil Yolunda da su baskını dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler yaklaşık 50 santimetreyi bulan su dolayısıyla trafikte güçlükle ilerledi. Bazı araçlarda ise arıza meydana geldi. Öte yandan Kozlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler mazgallarda temizlik çalışması yaptı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 08:48
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