Zonguldak'ta yolcu uçağı pistten çıktı!
Zonguldak'ta, Almanya'dan gelen bir yolcu uçağının pistten çıktığı, çamura saplanan uçaktaki yolcuların tahliye edildiği belirtildi.01 Ekim 2018 Pazartesi 12:30
Zonguldak'ta, Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir yolcu uçağı pistten çıktı. Uçakta bulunn yolcuların tahliye edildiği bildirildi.
İHA'nın haberine göre olay, bugün sabah erken saatlerde meydana geldi. Düsseldorf- Zonguldak seferi yapan Germania Havayollarına ait Airbus A319 tipi uçak, inişinin ardından duramadı. Uçak, pist sonundaki toprak alana çıktı. Çamura saplanan uçağın yolcuları tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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