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Zonguldak'ta yolcu uçağı pistten çıktı!

Zonguldak'ta, Almanya'dan gelen bir yolcu uçağının pistten çıktığı, çamura saplanan uçaktaki yolcuların tahliye edildiği belirtildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 12:30
Zonguldak'ta yolcu uçağı pistten çıktı!

Zonguldak'ta, Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir yolcu uçağı pistten çıktı. Uçakta bulunn yolcuların tahliye edildiği bildirildi. 

İHA'nın haberine göre olay, bugün sabah erken saatlerde meydana geldi. Düsseldorf- Zonguldak seferi yapan Germania Havayollarına ait Airbus A319 tipi uçak, inişinin ardından duramadı. Uçak, pist sonundaki toprak alana çıktı. Çamura saplanan uçağın yolcuları tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 12:30
  1. Zonguldak
  2. Yolcu uçağı pistten çıktı

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