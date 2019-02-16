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Zonguldak’ta ’Yerel Kapasite Geliştirme Faaliyetleri’ eğitimi düzenlenecek

Zonguldak’ta, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla yürütülen Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında, “Yerel Kapasite Geliştirme Faaliyetleri” düzenlenecek.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:27
Zonguldak’ta ’Yerel Kapasite Geliştirme Faaliyetleri’ eğitimi düzenlenecek

Zonguldak’ta, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla yürütülen Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında, “Yerel Kapasite Geliştirme Faaliyetleri” düzenlenecek. İki gün olarak planlanan “Yerel Kapasite Geliştirme Faaliyetleri”nin temel amacı, yerel düzeyde sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesi ve aralarındaki iletişimin güçlendirilmesi olarak açıklandı.


05-06 Mart 2019 tarihlerinde, Zonguldak’ta düzenlenecek “Yerel Kapasite Geliştirme Faaliyeti”ne katılmak isteyen sivil toplum kuruluşlar, başvuru formu doldurarak en geç 25 Şubat 2019 günü Saat 17:00’ a kadarZonguldak İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne [email protected] e-posta adresine göndererek başvurularını yapacak. Başvuru sayısının çok olması durumda, kontenjanın sınırlı olması nedeniyle başvurular arasında seçim yapılacak. Her bir sivil toplum kuruluşundan sadece bir temsilcinin katılması gerektiği belirtildi. Zonguldak İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, katılımına karar verilen sivil toplum kuruluşları ile iletişime geçerek, organizasyon detayları hakkında bilgi verecek.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:27
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