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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu! Extacy hap ve esrar ele geçirildi

Zonguldak Alaplı'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda iki araçta dedektör köpeği Dark ile yapılan aramada 200 adet extacy hap ve 2 kilo 713 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 18:49
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu! Extacy hap ve esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Araştırmaların ardından takibe alınan 67 SL 044 plakalı araç, Alaplı ilçe girişinde durduruldu.

Araçtaki İ.Ç. (27) isimli zanlı yakalanırken, dedektör Dark isimli köpekle arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği aracın motor kısmında zulalanmış 200 adet extacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kapuz bölgesinde ise şüpheli K.B. (68) ve H.G.'nin (31) evinde Dark ile yapılan aramada kavanozda 2 kilo 713 gram esrar ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 18:49
  1. Zonguldak
  2. İstanbul
  3. Alaplı

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