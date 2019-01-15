Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, İstanbul'dan uyuşturucu madde ticareti yapmak için kente geldikleri iddia edilen şahıslara yönelik, narkotik köpeği "Dark"ın da katılımıyla operasyon düzenledi.



Operasyonda, 75 gram skank, 65 gram kubar esrar, 21 ekstazi hap ve 1,20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K. (34) ve Y.T. (44) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.