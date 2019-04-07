Zonguldak’ta uyuşturucu 1 ticaretine tutuklama
Zonguldak’ta polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.07 Nisan 2019 Pazar 18:23
Zonguldak’ta polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında il genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 130 adet uyuşturucu ve sentetik madde ele geçirilirken, O.G ve V.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından O.G. serbest bırakılırken, uyuşturucu sattığı tespit edilen V.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUM YAZ