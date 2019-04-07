Zonguldak’ta uyuşturucu 1 ticaretine tutuklama Zonguldak’ta polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Zonguldak’ta polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında il genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 130 adet uyuşturucu ve sentetik madde ele geçirilirken, O.G ve V.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından O.G. serbest bırakılırken, uyuşturucu sattığı tespit edilen V.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.