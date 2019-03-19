Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı

Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı19 Mart 2019 Salı 11:36
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çaycuma ilçesi Akyamaç köyü mevkisinde Muhammer Durmuş yönetimindeki 06 HE 608 plakalı otomobil, arızalandığı için yol kenarında duran Ahmet Taş idaresindeki 55 LN 492 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, araç sürücüleri Durmuş (36) ve Taş(20) ile araçlardaki Serkan Güner (20), Ferat Atılgan (36) ve Aleyna Melisa Çetin (20) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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