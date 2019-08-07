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Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:22
Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Karaman Beldesi Çukurören Köyü mevkinde sabah saatlerinde meydana geldi. G.D., idaresinde 67 ZZ 353 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına uçtu. Aracının dere yatağına uçmasıyla yaralanan ve araç içinde sıkışan sürücünün 112 sağlık ve AFAD ekiplerini arayarak yaradım istedi. Olaya müdahale eden 112 ve AFAD ekipleri sıkışan araç içinde sıkışan sürücüyü araçtan yaralı olarak çıkardı. 112 Ambulansına alınan G. D. Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:22
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