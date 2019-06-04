Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çaycuma ilçesi Yaşmuhsinler-Ahatlı köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.Ç. (36) idaresindeki 67 DV 457 plakalı araç, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu elektrik direğine çarptı. Araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü hafif şekilde yaralandı.

Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan jandarma kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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