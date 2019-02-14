Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mustafa E. idaresindeki 67 FA 854 plakalı kamyonet ile Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç kaldırıma çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaraladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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