Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:14
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Burak Y. idaresindeki 74 AK 571 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Perşembe beldesi Helvacılar köyü kavşağında, manevra yapan Erdoğan Gedikli yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Gedikli kurtarılamadı.
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