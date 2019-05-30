Zonguldak’ta trafik kazalarında 48 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta 2018 yılında meydana gelen trafik kazalarında 48 kişi hayatını kaybederken 2 bin 130 kişi yaralandı.

TÜİK, 2018 yılı trafik kazaları istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de karayolu ağında 2018 yılında toplam 1 milyon 229 bin 364 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 42 bin 832 adedi maddi hasarlı, 186 bin 532 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak yaşandı.

Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75’i yerleşim yeri içinde yüzde 25’i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Zonguldak’ta 2018 yılında 6 bin 197 trafik kazası yaşandı. Kazaların 4 bin 985’i maddi hasarla sonuçlanırken bin 212 ölümlü yaralamalı kaza olarak meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 48 kişi hayatını kaybederken 2 bin 130 kişi yaralandı.