Zonguldak’ta sis etkili oldu

Zonguldak’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyir etti. Görüş mesafesi zaman zaman 15 metreye kadar düştü. Kentin yüksek mahallelerinde sis etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığının 11 dereceye kadar düştüğü kentte, en yüksek hava sıcaklığının ise 14 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının aynı seviyelerde süreceği belirtirken yağmurlu havanın önümüzdeki hafta boyunca etkili olacağını kaydetti.