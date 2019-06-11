Zonguldak’ta silahlı yaralama
Zonguldak’ta çıkan kavgada bir kişi silahtan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı.11 Haziran 2019 Salı 13:38
Zonguldak’ta çıkan kavgada bir kişi silahtan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastanede tedavisi süren yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bir kafede yaşandı. İddialara göre, çıkan bir kavgada silahtan çıkan kurşunlar G.K.’ya isabet etti. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan G.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili S.D. gözaltına alındı.
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