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Zonguldak'ta silahlı kavga

Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:34
Zonguldak'ta silahlı kavga

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Müftü Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki kahvehanede bazı kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan Ö, Adem T'ye, Halit T. de Neşat Ş'ye tabancayla ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alkollü oldukları iddia edilen ve ayağından yaralanan Neşat Ş. ile darbedildiği ileri sürülen Burhan Ö, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Halit T. ve ayağından yaralanan Adem T. olay yerinden kaçtı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:34
  1. Ereğli
  2. silahlı kavga
  3. Zonguldak

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