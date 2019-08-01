Zonguldak'ta silahlı kavga Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Müftü Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki kahvehanede bazı kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan Ö, Adem T'ye, Halit T. de Neşat Ş'ye tabancayla ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alkollü oldukları iddia edilen ve ayağından yaralanan Neşat Ş. ile darbedildiği ileri sürülen Burhan Ö, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Halit T. ve ayağından yaralanan Adem T. olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.