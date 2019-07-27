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Zonguldak'ta sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:12
Zonguldak'ta sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta sıcak hava ve nemin bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyen vatandaşlar, plajlara akın ederek denizin keyfini çıkardı.

Kentte sıcak havadan bunalan vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bilerek aileleriyle Kapuz, Değirmenağzı ve Ilıksu plajlarına akın etti.

Vatandaşların, şemsiye açacak ve havlu serecek yer bulmakta güçlük çektiği Kapuz Plajı, en yoğun günlerinden birini yaşarken, tamamen şemsiyelerle kaplanan kumsal ilginç görüntü oluşturdu.

Yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattında güvenlik şamandıraları çekilen plajda, cankurtaran ekipleri de olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir aldı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:12
  1. sıcak hava
  2. Zonguldak

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