Zonguldak’ta sel etkili oldu Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlık ve Kızılca köylerinde sel etkili oldu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlık ve Kızılca köylerinde sel etkili oldu. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı evlerin girişlerini su bastı. Köprü ve yollarda hasar oluştu.

Bakırlık köyünde Serpil Demirci ve ailesi iki katlı evinin üst katına çıkarak sel sularından kurtuldu. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor. Sel sularının da çekilmeye başlamasıyla birlikte aile evinde kalmak istediğini belirtti.

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