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Zonguldak'ta sahillerde bayram tatili yoğunluğu

Kentte sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kaçmak isteyenler, Ramazan Bayram'ının 3'üncü gününde adeta sahillere akın etti

06 Haziran 2019 Perşembe 15:24
Zonguldak'ta sahillerde bayram tatili yoğunluğu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde serinlemeye çalıştı.

Kentte bayramın 3'üncü gününü Kapuz'un yanı sıra Değirmenağzı ve Ilıksu plajları ile Orta Kapuz, Uzunkum ve Tersane sahilinde geçirenler, hem güneşlenip hem de denizin keyfini çıkardı.

En yoğun günlerinden birini yaşayan Kapuz Plajı'na aileleriyle sabahın erken saatlerinde gelen tatilcilerden bazıları kumsalda çocuklarıyla oynarken, bazıları ise serinlemek için sık sık denize girdi.

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olduğu kentte, nem oranının ise yüzde 80 olduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 15:24
  1. Sahil
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