Zonguldak'ta sağanak ve rüzgar
Hızı saatte 31 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, dalgaların boyu 6 metreyi buldu11 Aralık 2018 Salı 12:04
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgar nedeniyle Karadeniz'de yüksekliği 6 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Saatteki hızı 31 kilometreye ulaşan rüzgar sonucu, balıkçılar ve Ro-Ro gemileri denize açılamadı.
Bu arada yetkililer, sağanak ve şiddetli rüzgarın aralıklarla sürmesinin beklendiğini bildirdi.
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