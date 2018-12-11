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Zonguldak'ta sağanak ve rüzgar

Hızı saatte 31 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, dalgaların boyu 6 metreyi buldu

11 Aralık 2018 Salı 12:04
Zonguldak'ta sağanak ve rüzgar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Karadeniz'de yüksekliği 6 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Saatteki hızı 31 kilometreye ulaşan rüzgar sonucu, balıkçılar ve Ro-Ro gemileri denize açılamadı.

Bu arada yetkililer, sağanak ve şiddetli rüzgarın aralıklarla sürmesinin beklendiğini bildirdi.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:04
  1. kuvvetli rüzgar
  2. sağanak
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