Zonguldak'ta sağanak ve rüzgar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Karadeniz'de yüksekliği 6 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Saatteki hızı 31 kilometreye ulaşan rüzgar sonucu, balıkçılar ve Ro-Ro gemileri denize açılamadı.

Bu arada yetkililer, sağanak ve şiddetli rüzgarın aralıklarla sürmesinin beklendiğini bildirdi.



