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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlama

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci:- "Üç arkadaşımızın hayatını kaybettiği son olaya ne yazık ki iş kazası diyemiyoruz"

22 Kasım 2018 Perşembe 15:16
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlama

ZONGULDAK (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 3 madencinin hayatını kaybetmesine ilişkin olaya, iş kazası diyemediklerini bildirdi.

Demirci, yaptığı yazılı açıklamada, Kilimli'de özel sektör sahası içinde bulunan ruhsatsız bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu madenciler Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk'ün hayatlarını kaybettiğini hatırlattı.

Hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarını başsağlığı ve sabır, yaralı madencilere de acil şifalar dilediklerini aktaran Demirci, şunları kaydetti:

"Zonguldak maden havzamızda 170 yıllık üretim tarihimizde iş kazası sonucu çok sayıda madenci hayatını kaybetti. 3 arkadaşımızın hayatını kaybettiği son olaya ne yazık ki iş kazası diyemiyoruz. Çünkü üretim yapılan sözde ocak ruhsatsızdır, iş sağlığı ve güvenliği açısından asgari düzeyde bile önlem alınmamıştır."

- Olay

Kilimli ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, dün İ.A'ya ait ruhsatsız maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 işçi yaralanmış, mahsur kalan ve hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi 10 saatten fazla çalışmanın ardından çıkarılmıştı.

Olayla ilgili ocak sahibi İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 15:16
  1. Ahmet Demirci
  2. Genel Maden İşçileri Sendikası
  3. Kilimli
  4. Maden ocağı
  5. Metan gazı
  6. Zonguldak

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