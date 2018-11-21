THY- Euroleague
0553 313 94 23

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlama

Kilimli ilçesinde ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesine ulaşıldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:04
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlama

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 3 işçinin cenazesi, yaklaşık 10,5 saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, İ.A'ya ait ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle oluşan patlama sonucu madende mahsur kalan ve hayatını kaybettiği belirlenen 3 işçinin çıkarılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerinin de katıldığı yaklaşık 10,5 saat süren çalışmanın sonunda maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

İşçilerin cenazeleri, tahlisiye ekibi tarafından dışarı çıkartılarak bölgede bekleyen ambulanslara alındı. Cenazeler incelenmek üzere, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu sırada işçilerin yakınları güçlükle sakinleştirildi.

Maden ocağında yaşamını yitiren işçilerden Uğur Göktaş'ın babası Osman Göktaş'ın da 21 Haziran 2009'da İnağzı Mahallesi Askeri Tepe mevkisinde özel firmaya ait alanda ruhsatsız işletildiği öne sürülen maden ocağında açığa çıkan gazdan etkilenerek hayatını kaybetmişti.

Bu arada, patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın hastanede tedavileri devam ediyor.

Vali Erdoğan Bektaş, Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kurmay Albay Gökhan İnan, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, maden işçileri ve yakınları da kurtarma çalışmalarını takip etti.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:04
  1. Maden
  2. patlama
  3. Zonguldak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MediaMarkt’tan "Şahane Cuma" indirimi
    1. MediaMarkt’tan "Şahane Cuma" indirimi
    2. FETÖ sanığı sözde mahrem imama 9 yıl..
    3. 2019 asgari ücret ne olur
    4. Aldair'den Cengiz Ünder'e tavsiye
    5. 9 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Defalarca..
    7. 'Hasta var' diye çağırdılar, sonrası..
    8. Zabıta alım ilanları 2018
    9. Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı
    10. Doping yapan şampiyon atlete, 4 yıl..
    11. ABD'den kriz çıkartacak Çin hamlesi!
    12. İrlanda'da O'Neill dönemi sona erdi
    13. Avusturya'da okullarda başörtüsü..
    14. Kadıköy'de 11 kişiyi bıçaklayan..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buğday..
    16. Yaşlı kadın, tek başına yaşadığı evde..
    17. Pazarlarda çinekop denetimi!..
    18. Konutta fiyatlar düştü satışlar arttı
    19. Trump’ın danışmanından "Çin’i WTO’dan..
    20. Erdoğan: "Gezi, Türkiye'yi..
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı