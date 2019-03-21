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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçinin cenazesi çıkarıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 16:17
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçinin cenazesine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Gelik beldesi İhsan Toptan Sokak'taki ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Olay yerine, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göçükte mahsur kalan Soner Tarhan'ı (48) kurtarma çalışması başlatıldı.

Mesai arkadaşları, çevredeki maden ocaklarında bulunan maden işçileri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibinin de katıldığı ve yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Tarhan'ın cenazesi çıkarıldı.

Hayatını kaybeden Tarhan'ın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tarhan'ın olay yerine gelen ailesi ve akrabaları güçlükle sakinleştirildi.

Bu arada, olay yerine gelen Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 2 yıl önce Tarhan'ın, özel bir maden ocağından emekli olduğu öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:17
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