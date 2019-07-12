Zonguldak'ta ruhsatsız kömür ocakları imha edildi
Kentte kaçak işletildiği belirlenen 3 kömür ocağı, jandarma ekipleri ve TTK yetkililerince dinamitle patlatıldı12 Temmuz 2019 Cuma 15:25
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 kömür ocağı imha edildi.
Alınan bilgiye göre, ormanlık alanda kaçak kömür ocağı açılarak üretim yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin araştırmasında ruhsatsız işletilen kömür ocaklarında üretim yapıldığı tespit edildi.
Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle ocakların girişlerine yerleştirilen dinamitlerin patlatılmasıyla kullanılamaz hale getirildi.
Şüpheliler hakkında idari işlem gerçekleştirildiği, kaçak ocaklara yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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