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Zonguldak’ta planlama müdürü kayalıklardan atlayarak intihar etti

Zonguldak’ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Uğur Ekeroğlu, kayalıklardan denize atlayarak intihar etti.

07 Mart 2019 Perşembe 14:25
Zonguldak’ta planlama müdürü kayalıklardan atlayarak intihar etti

Zonguldak’ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Uğur Ekeroğlu, kayalıklardan denize atlayarak intihar etti.


Edinilen bilgiye göre olay Merkez Fener Mahallesi’nde bulunan kayalıklarda meydana geldi. İddialara göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Muhammet Uğur Ekeroğlu, fener kayalıklarına çıkarak denize atladı.Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından denizden çıkartılan Muhammet Uğur Ekeroğlu, 112 ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kalp masajı yapılan Muhammet Uğur Ekeroğlu’nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:25
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