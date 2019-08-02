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Zonguldak’ta Oyun Terapisi Eğitimi projesi tamamlandı

Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün BAKKA tarafından kabul edilen “Oyun Terapisi Eğitimi” projesi tamamlandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 18:06
Zonguldak’ta Oyun Terapisi Eğitimi projesi tamamlandı

Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün BAKKA tarafından kabul edilen “Oyun Terapisi Eğitimi” projesi tamamlandı.


Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Sosyal Çalışmacı Gürcan Bal tarafından yazılan ‘Oyun Terapisi Eğitimi’ projesinin BAKKA tarafından kabul edilmesinin ardından Klinik Psikolog ve Pedagog Mehmet Teber tarafından verilen “Oyun Terapisi Eğitimi” ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, öğretmen ve çocuk gelişimcilerden oluşan 30 meslek elemanı projeden yararlanarak oyun ile çocukların yaşamış olduğu travmatik süreçleri ortaya çıkarma fırsatı yakaladılar.


Projenin temel amacının kurumsal kapasiteyi artırmak için İl Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda çocuk hizmetleri alanında çalışan meslek elemanlarının profesyonel bakış açısı geliştirmelerini desteklemek ve böylece İl Müdürlüğünce çocuklara yönelik sunulan hizmetlerin sağlanması noktasında ortak bir bakış açısı geliştirilerek standart ve bütünlüğü sağlamak ve bu yöndeki mesleki çalışmalara katkı vermek olduğunu belirten Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü şöyle devam etti:


“Projemiz, yalnızca BAKKA tarafından değil kurumumuzun tüm çalışanları tarafından da beğeniyle karşılanmıştır. Bundan sonraki hedefimiz, sahada çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar sunan kurumumuzun, bu projeden istenilen başarıyı yakalayarak, “çocuğun yüksek yararı” ilkemizden hareketle yeni projelerle başta çocuk refahı alanı olmak üzere kurumumuzun ve Zonguldak’ın sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Son olarak başta Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Elif Acar’a, Program Yönetim Birimi Uzmanı Ümran Öztürk’e ve projemizin yazım ve imza aşamasında kurumumuza destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 18:06
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