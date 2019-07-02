Zonguldak’ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma istikametine seyreden Hüsnü A. yönetimindeki 81 DR 812 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı mevkiinde Bartın istikametinden gelen 74 BY 469 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili ekipler inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.