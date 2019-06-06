Zonguldak'ta ölü yunuslar karaya vurdu

Zonguldak'ta ölü yunuslar karaya vurdu06 Haziran 2019 Perşembe 21:06
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ölü yunuslar karaya vurdu.
İlçeye bağlı İncivezaltı sahilinde iki ölü yunus gören vatandaşlar, durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler ilk incelemenin ardından, 2 metre uzunluğundaki ölü iki yunusu muhafaza altına aldı.
Balıkların üzerinde herhangi bir yara izine rastlanmadığı bildirildi.
Öte yandan, son günlerde Alaplı sahillerinde yunus sürülerinin görüldüğü belirtildi.
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