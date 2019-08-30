0553 313 94 23

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük

Kilimli ilçesinde, özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Ramazan Katırcı'nın cenazesi toprağa verildi

30 Ağustos 2019 Cuma 18:18
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Ramazan Katırcı'nın (41) cenazesi defnedildi.

Gelik beldesinde özel bir maden ocağında dün meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Katırcı'nın cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Cenazesi Çaycuma ilçesi Kızılbel Köyü Merkez Camisi'ne götürülen Katırcı için Kur'an-ı Kerim okundu, helallik alındı.

Katırcı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Katırcı'nın yakınlarının yanı sıra Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan cenaze törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez çelenk gönderdi.

Üç çocuk babası Katırcı'nın erken emekli olabilmek ve çocuklarını okutabilmek için maden ocağında çalıştığı öğrenildi.

- Olay

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, dün özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana gelmiş, göçükte mahsur kalan Ramazan Katırcı, mesai arkadaşları tarafından kurtarılmıştı.

Katırcı, ambulansla kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 18:18
  1. cenaze
  2. Göçük
  3. Maden
  4. Zonguldak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Avrupa kupalarındaki Türk takımlarının zorlu maç trafiği
    1. GRAFİKLİ - Avrupa kupalarındaki Türk..
    2. Antalya'da Rus turistin organlarının..
    3. "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet..
    4. Bakan Kurum: “116 binanın yer aldığı..
    5. Katar'dan Yemen'deki taraflara..
    6. "Kızılelma hedefimizden, Turan..
    7. Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük
    8. Aksakal ve Doğa Mahalleleri doğalgaz..
    9. Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi
    10. Sındırgı’da pehlivanlar anıtı açıldı
    11. Cezaevi firarisi yakalandı
    12. Satranç turnuvası başladı, ilçe..
    13. Çin, WSJ muhabirinin çalışma iznini..
    14. Silahlı saldırıda ölen genç toprağa..
    15. Takla atan otomobildeki 4 kişi..
    16. Miçotakis Berlin'de şoka uğradı!..
    17. Bartın’da Zafer Bayramı’nın 97...
    18. Demokrat Parti İstanbul İl..
    19. Kdz. Ereğli’de 30 Ağustos Zafer..
    20. Kanser hastalarına "moral" etkinliği..
    21. UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu
    22. Van'da sahte para operasyonu
    23. Bakan Kasapoğlu: "30 Ağustos, milletin..
    24. Bakan Kurum'dan Altındağ'a meydan..
    25. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu işten..
    26. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    27. 56. Antalya Altın Portakal Film..
    28. GÜNCELLEME - Mersin'de şeftali yüklü..
    29. "3. Uluslararası Kaya Tırmanışı..
    30. Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak