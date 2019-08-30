Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük Kilimli ilçesinde, özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Ramazan Katırcı'nın cenazesi toprağa verildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Ramazan Katırcı'nın (41) cenazesi defnedildi. Gelik beldesinde özel bir maden ocağında dün meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Katırcı'nın cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Cenazesi Çaycuma ilçesi Kızılbel Köyü Merkez Camisi'ne götürülen Katırcı için Kur'an-ı Kerim okundu, helallik alındı. Katırcı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Katırcı'nın yakınlarının yanı sıra Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile vatandaşlar katıldı. Öte yandan cenaze törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez çelenk gönderdi. Üç çocuk babası Katırcı'nın erken emekli olabilmek ve çocuklarını okutabilmek için maden ocağında çalıştığı öğrenildi. - Olay

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, dün özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana gelmiş, göçükte mahsur kalan Ramazan Katırcı, mesai arkadaşları tarafından kurtarılmıştı.

Katırcı, ambulansla kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.





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