Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük Ruhsatsız işletildiği öne sürülen maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçinin cenazesi toprağa verildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği ileri sürülen maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden işçisinin cenazesi defnedildi. Alınan bilgiye göre, Sapça mevkisinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Erol Maraz'ın cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Asma Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada, Kur'an-ı Kerim okundu ve helallik alındı. Maraz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Elvanpazarcık beldesinde defnedildi. Cenaze törenine, Erol Maraz'ın yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı. Dün Sapça mevkisinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluşmuş, mesai arkadaşları tarafından kurtarılan bir işçi, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, göçükte mahsur kalan diğer maden işçisi Erol Maraz'ın kurtarılması için çalışma başlatılmıştı. Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait tahlisiye ekibinin yanı sıra çevre maden ocaklarında çalışan işçilerin yardımıyla aranan Maraz'ın, yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından cenazesine ulaşılmıştı.

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