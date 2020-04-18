Zonguldak’ta koronavirüs vaka sayısı, Zonguldak korona ölü sayısı kaç?

Zonguldak son dakika koronavirüs haberleri. Dünya genelinde koronavirüsten enfekte olan vaka sayısı iki milyona yanaşırken ölüm sayısı ise 154 binin üzerine çıktı. Salgında şu ana kadar 571 bini aşkın kişi de iyileşti. Türkiye’de ise günlük koronavirüs tablosu açıklanmakta. Zonguldaklı vatandaşlar Zonguldak'ta koronavirüs son durumun ne olduğunu merak ediyor. Zonguldak’ta korona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Zonguldak’ta koronavirüsten kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç oldu? İşte Zonguldak’ta son durum.

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 74 bin 193'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 1.769 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

Zonguldak’ta koronavirüs vaka sayısı, Zonguldak’ta korona ölü sayısı kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa koronavirüs risk ve korona yoğunluk haritasına dair bilgileri, aynı zamanda cinsiyete göre korona virüs dağılımını da daha önce düzenlediği basın toplantısında duyurmuştu. Zonguldaklılar vatandaşlar Zonguldak’ta koronavirüs vaka sayısı, Zonguldak’ta korona ölü sayısı kaç? Sorularını sormakta. Zonguldak’ta koronavirüs vaka sayısı 567 olduğu söylenmekte.