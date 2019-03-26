Zonguldak'ta kömür madeninde göçük! 4 işçi yaralandı Zonguldak TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü maden ocağında eksi 500 kodunda tavandan kömür ve taş kayması sonucu göçük meydana geldi. Olayda 4 işçi yaralandı.

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte 4 işçi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü maden ocağında eksi 500 kodunda tavandan kömür ve taş kayması sonucu göçük meydana geldi. Göçükte yaralanan maden işçileri Mücahit Cerrah, İlhan Kahraman, Sezai Koca ve Selahattin Çakır, mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan maden işçilerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ocakta tavandan kömür ve taş kayması sonucu göçük meydana geldiğini belirterek, "Olayın hemen ardından işçiler, mesai arkadaşları tarafından çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan arkadaşlarımız tedavi altına alındı. Sağlık durumları iyi." dedi.

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