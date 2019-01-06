Zonguldak'ta kar yağışı ve sis

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi, ulaşımda aksaklıklara neden oldu.

Kentte yoğunluğunu arttıran sis, özellikle Zonguldak-İstanbul kara yolunda görüş mesafesini azalttı.



Bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sonucu sürücüler kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.



Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

Kara yolları ekipleri de iş makineleriyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü şehirde, sisin zaman zaman etkili olması bekleniyor.

