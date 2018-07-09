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Zonguldak'ta kan donduran olay!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kanalizasyonda yeni doğmuş bebeğe ait ceset bulundu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 20:08
Zonguldak'ta kan donduran olay!

Ereğli Belediyesi’ne bağlı temizlik personeli, temizlik yapmak için sabah saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi’ne yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan kanalizasyona gitti. İşçiler kanalizasyon çukurunda yeni doğmuş bebeğe ait cesedi görünce, polise haber verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kanalizasyondan çıkarılan bebek cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 20:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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