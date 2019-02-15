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Zonguldak’ta "Hayır Çarşısı” açıldı

Zonguldak Valiliği ve Zonguldak’ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan ‘Hayır Çarşısı’ açıldı.

15 Şubat 2019 Cuma 13:49
Zonguldak’ta "Hayır Çarşısı” açıldı

Zonguldak Valiliği ve Zonguldak’ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan ‘Hayır Çarşısı’ açıldı.


Gazipaşa Caddesi’nde açılan ve 15 - 20 Şubat tarihleri arasında hizmet verecek olan “Hayır Çarşısı”sivil toplum üyeleri tarafından yapılan hamur işi yemekler gelen vatandaşlara satılıyor. Elde edilen tüm gelir, AFAD Başkanlığı aracılığıyla Yemen’deki muhtaç insanlara ulaştırılacak. Açılış törenine Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yavuz, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, sivil toplum kuruluşları,siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Dualar edilerek açılan kermesin açılışında konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “Gönlü zengin Türk halkı niye biz bunlara bakıyoruz demedi. Yemen, bizim Türkülerimizin hissiyatımızın tarihimizin önemli unsurlarından bir tanesidir. Orada insanlar açlıktan ölüyor. Dirilelim diye hesaplar yapıyor. On binlerce insan mağdur oluyor. Bizim de elimizden gelen sadece yardımcı olmaktır. Yardımcı olmaya da çalışıyoruz. Katkı veren destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Konuşmanın ardından Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler tarafından “Hayır Çarşı” sının açılışı yapılarakkermes gezildi. Bugün açılışı yapılan Hayır Çarşısının 20 Şubat tarihine kadar açık kalacağı elde edilen gelirin Yemen’de iç savaş nedeniyle açlık çeken Müslümanlara ve mazlumlara yardım olarak gönderileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:49
  1. doğa

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