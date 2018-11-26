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Zonguldak'ta hamsi bereketi

Balıkçılar, Zonguldak açıklarında avladıkları yaklaşık 40 ton hamsiyle limana döndü

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:11
Zonguldak'ta hamsi bereketi

ZONGULDAK (AA) - Karadeniz'e açılan balıkçılar, Zonguldak açıklarında yaklaşık 40 ton hamsi avladı.

Kilimli ilçesindeki limana yanaşan balıkçıların avladığı yaklaşık 40 ton hamsi, kasalarla araçlara yüklenerek Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor.

Tekne kaptanı Yılmaz Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zonguldak açıklarında 40 tona yakın hamsi avladıklarını belirterek, maliyetin yüksek, miktarın ise istenen düzeyde olmaması nedeniyle balığın pahalı olduğunu söyledi.

Avladıkları balığı İstanbul başta olmak üzere Ankara, Giresun gibi birçok kente gönderdiklerini dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Şu anda balık az olduğu için fiyatı pahalı, maliyetler yüksek. Balık az olduğundan insanlar 10-15 liradan aşağıya balık alamıyor, bol olsa 5 liraya balık yerler. İstiyoruz ki balık bol olsun, halkımız da balık yesin. 40 tona yakın balık tuttuk ama yetmiyor. Balığın kasası 90 ila 100 lira arasında satılıyor. Buna nakliyesi ve komisyonu eklenince kasası 110-120 lirayı buluyor, bu da ister istemez halka yansıyor."

Teknelerin başında bekleyen vatandaşlar da hamsi aldı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 16:11
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