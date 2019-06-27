Zonguldak'ta genç kızın kaybolmasına ilişkin soruşturma 16 yaşındaki kızın iki yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, iki yıl önce 16 yaşındaki kızın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaelmas Mahallesi'nde ikamet eden N.K'nin, ocak 2017'de kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bulgulara ulaştı. Kent genelinde yapılan kamera kayıtlarının incelenmesi çalışmasında ekipler, N.K'nin kaybolduğu gün Zonguldak Limanı arkasında E.K. (20) ile görüştüğünü belirledi. Ekiplerce gözaltına alınan E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "kuvvetli suç" şüphesiyle tutuklandı.



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