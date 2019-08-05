Zonguldak'ta fındık fabrikasında yangın çıktı
Zonguldak'ta fındık fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.05 Ağustos 2019 Pazartesi 23:13
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan bir fındık fabrikasında meydana geldi.
Fabrika içerisinde kaynak yapıldığı sırada çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Büyüyen alevler gökyüzüne yükseldi. Olay yerine ilk olarak Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi
Ancak yangının büyük olması sebebiyle Kdz. Ereğli Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Düzce'den de bölgeye ekip sevk edildi.
Olası yaralanma ihtimaline karşı 112 ekipleri de bölgeye sevk edildi. Fabrikanın tamamını saran yangını kontrol altına alınma çalışması sürüyor.
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