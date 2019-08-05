0553 313 94 23

Zonguldak’ta fındık fabrikasında korkutan yangın

Zonguldak’ta fındık fabrikasında büyük bir yangın çıktı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:30
Zonguldak’ta fındık fabrikasında korkutan yangın

Zonguldak’ta fındık fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Edinilen bilgiye göre olay, Alaplı ilçesinde bulunan bir fındık fabrikasında meydana geldi. Fabrika içerisinde kaynak yapıldığı sırada çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Büyüyen alevler gökyüzüne yükseldi. Olay yerine ilk olarak Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ancak yangının büyük olması sebebiyle Kdz. Ereğli Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Düzce’den de bölgeye ekip sevk edildi.


Olası yaralanma ihtimaline karşı 112 ekipleri de bölgeye sevk edildi. Fabrikanın tamamını saran yangını kontrol altına alınma çalışması sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den Hindistan ve Pakistan'a itidal çağrısı
    1. BM'den Hindistan ve Pakistan'a itidal..
    2. Bursaspor Basketbol'da transfer
    3. Havada korku dolu dakikalar... Kabini..
    4. Ehliyetsiz sürücü panik yapınca..
    5. Osmanlı-Fas ittifakının zaferiyle..
    6. Kabızlığa neden olan kötü alışkanlıklar
    7. İznik Gölü’nde mahsur kalan 3 kişiyi..
    8. Bilecik’te otomobil ile hafif ticari..
    9. Sivasspor'da sezon hazırlıkları
    10. Sevimli köpek onuz doğurdu
    11. Abdul-Aziz Tetteh Gazişehir..
    12. Bosna Hersek'te "Divan Şiiri" sergisi..
    13. Başkan Pekmezci’den Bayburtspor’a..
    14. Bursa'daki orman yangını kısmen..
    15. TİKA'dan İslam İşbirliği Teşkilatı..
    16. Operasyon an meselesi! Suriye hava..
    17. Gazişehir Gaziantep'e Ganalı orta saha
    18. Sınır dışı edilecek düzensiz..
    19. Bursa Valisi Yakup Canbolat, ildeki..
    20. Sivrisinek ısırıkları için ev yapımı..
    21. Antetokounmpo'nun hayali Çin'de altın..
    22. Uluslararası Af Örgütünden,..
    23. Victor Ruiz, Beşiktaş için İstanbul'a..
    24. İkiye bölünen ABD’li demokratlar,..
    25. Zonguldak’ta fındık fabrikasında..
    26. Medipol Başakşehir, Olympiakos maçı..
    27. Göksu'dan Cumhuriyet'in haberine tepki
    28. Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları
    29. Bitlis'in düşman işgalinden..
    30. Husumetlileri ile barışmak için..
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın partisine katılıyor
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın partisine katılıyor
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    BAE'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı!
    BAE'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!