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Zonguldak'ta Fetullahçı terör örgütü davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın yargılanması sürdürüldü.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:29
Zonguldak'ta Fetullahçı terör örgütü davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın yargılanması sürdürüldü.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 3 kez ağırlaştırılmış müebbetle 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanan tutuksuz sanık Sazak, avukatı ve yakınları katıldı.

Dava kapsamında dinlenmesi gereken tanık E.A'nın duruşmaya gelmemesi üzerine mahkeme heyeti, tanığın zorla getirilmesine karar verdi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin adli kontrol şartının yanı sıra gözaltına alındığı sırada alınan dijital materyallerin incelemesinin bitmesi halinde geri verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 51 sayfalık iddianamede, eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, ayrıca Sazak'ın, darbenin başarılı olması halinde il valisi olarak görev yapacağı iddiaları yer alıyor.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Eylül 2017'de yapılan duruşmada, Sazak'ın, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç vasfının lehe değişmesi ihtimalini göz önüne alarak, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesine karar vermişti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:29
  1. darbe girişimi
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Metin Seyfi Sazak
  4. yargılanma
  5. Zonguldak

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