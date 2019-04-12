0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Zonguldak’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 kişi tutuklandı

Zonguldak merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında bir süre önce gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 23 kişiden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

12 Nisan 2019 Cuma 23:21
Zonguldak’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 kişi tutuklandı

Zonguldak merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında bir süre önce gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 23 kişiden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Soruşturmaları kapsamında Zonguldak merkezli Çankırı, Bursa, Manisa, Samsun, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Ankara ve Karabük’te telefonunda ByLock tespit edilen, Bank Asya hesabı bulunduğu iddia edilen, SGK kayıtları bulunan aralarında sağlık çalışanları, özel kurum çalışanları, ihraç öğretmen ve GİH memurları bulunan 25 şüpheliden 23’ü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6’sı kadın 17’si erkek 23 şüpheli sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmişlerdi. Akşam saatlerinde Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 23 şüpheliden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Öte yandan firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 23:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tanrıça heykellerine saldıran sarhoş eski çalışan çıktı
    1. Tanrıça heykellerine saldıran sarhoş..
    2. Sudan Askeri Geçiş Konseyi yeni..
    3. Mesut Özil'den duygulandıran paylaşım!
    4. Hareketli anlar! Köye giriş çıkışlar..
    5. Maçın ardından
    6. DÜZELTME - "Orgeneral Abdulfettah..
    7. BMGK Sudan'daki durumu görüştü
    8. Süleyman Soylu'dan sert sözler: İspat..
    9. Durgunsu Kano Bahar Kupası devam ediyor
    10. Beyaz Saray önünde kendini ateşe veren..
    11. Maçın ardından
    12. Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
    13. Belediye Başkanı Arı, Oğuzhan Koç’u..
    14. 'Saadet Yüksel' Mardin'i sevince boğdu!
    15. Mesut Bakkal: “Biz bu işin içinden..
    16. Ünal Karaman: “Şiddetli 3 puana..
    17. ABD'den 4 yabancı şirkete "Venezuela"..
    18. "Türkistan'dan Rumeli'ye Posta..
    19. Zonguldak’ta FETÖ/PDY soruşturması..
    20. Başkentte Manolo Carrasco ile Flamenko..
    21. Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı..
    22. Keskin’de seçimlerin iptal olma nedeni..
    23. AK Partili başkan istifa etti!
    24. İngiltere bu olayı konuşuyor! Felç..
    25. İsrail özel güçleri Batı Şeria’da..
    26. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    27. "Seçimler, Keşmir sorununun çözümüne..
    28. Basketbolda maçın ardından
    29. Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Tepki..
    30. Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi, Arap..
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
    Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!